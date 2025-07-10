Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesinde organ bağışı konusunda farkındalığın artırılması ve kadaverik organ nakli sayısının çoğaltılmasına yönelik olarak “Beyin Ölümü ve Donör Bakımı” eğitim toplantısı yapıldı.

Şehit Fikret Metin Öztürk Konferans Salonu’nda yapılan ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Daire Başkanı Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nun açış konuşmalarını yaptığı toplantıya, Sağlık Bakanlığı Doku, Organ Nakli ve Diyaliz Hizmetleri Ulusal ve Ankara Bölgesi Koordinasyon Sorumluları ile birlikte Çorum’daki kamu ve özel hastanelerden gelen çok sayıda uzman ve asistan hekim, yoğun bakım hemşiresi ve ilgili sağlık personeli katıldı.

Oturum başkanlığını Prof. Dr. Özgür Yağan ve Doç. Dr. Erkan Ölçücüoğlu’nun yaptığı 1. oturumda, Organ Nakil Koordinatörü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Uzm. Dr. Güvenç Doğan tarafından “Beyin Ölümü”, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Mehmetcan Yeşilkaya tarafından “Beyin Ölümünde Nörolojik Değerlendirmeler”, Radyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gurbet Yanarateş tarafından ise “Beyin Ölümü Tanısında Radyolojik Tetkikler” konulu sunumlar yapıldı.

Oturum başkanlığını Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Birim Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aysel Kocagül Çelikbaş ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serhat Özçiftçi’nin yaptığı 2. oturumda ise Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Kayır tarafından “Donör Bakımı” ve Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Derya Yapar tarafından “Enfeksiyon Hastalıkları Açısından Donör Değerlendirmeleri” sunumları gerçekleştirildi.

Toplantı ile beyin ölümü tanısının doğru ve zamanında konulması, donör bakımının bilimsel ve etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi, farklı disiplinlerden sağlık çalışanları arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve en önemlisi de organ bağışı konusunda toplumsal farkındalığın artırılarak kadaverik organ nakli sayısının yükseltilmesi hedeflendi.

Eğitim hakkında İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Organ ve doku nakli, organ yetmezliği yaşayan hastalar için çoğu zaman tek tedavi seçeneğidir. Beyin ölümü tanısı almış bireylerin bağışlanan organları, bekleme listelerinde yer alan birçok hastaya yaşam umudu olabilmektedir. Bu nedenle beyin ölümü tanısının zamanında konulması, donörün uygun şekilde bakımı ve organ bağış sürecinin etkin yönetimi, sağlık sisteminde hayati bir öneme sahiptir. Toplantının düzenlenmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Organ ve Doku Nakli Ankara Bölge Koordinasyon Merkezi, oturum başkanları, konuşmacılar ve tüm katılımcılara teşekkür eder, kurum olarak organ bağışı konusunda farkındalığı artırmaya yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de artırarak sürdüreceğimizi belirtmek isteriz” denildi.