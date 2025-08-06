Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri orman suçlarını önlemeye yönelik tali yollarda ve stratejik noktalarda mobil denetim yapıyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Ormanlar bize atalarımızdan aldığımız miras değil gelecek kuşaklara aktaracağımız emanettir. Bu emanetlere hep birlikte sahip çıkacağız" ifadelerine yer verildi.

Ormanların korunması ve orman ürünleri kaçakçılığının önlenmesi amacıyla Amasya, Samsun, Çorum ile Tokat illerini kapsayan sorumluluk bölgesinde ekipler tarafından mobil denetimlerin süreceği bildirildi.