Boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan ve ağır yaralanan TBMM çalışanı Saliha Akkaş, hayata tutunamadı.

Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı Elvançelebi köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden Salih Akkaş, boşanma aşamasında olduğu ve uzaklaştırma kararı alan eşi Saliha Akkaş’ı kesici ve delici aletle onlarca yerinden yaralamış ve daha sonra hayatına son vermişti.

Hastanede yoğun bakıma alınan Saliha Akkaş, bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzücü olay Ankara - Çankaya'da yaşandı. Salih Akkaş isimli kişi, uzaklaştırma kararı alan boşanma aşamasındaki eşini bıçakla ağır yaraladıktan evinde iple kendini asmak suretiyle hayatına son verdi.

Olayda ağır yaralanan Saliha Akkaş hastaneye kaldırıldı.

Durumu ağır olan Saliha Akkaş, tedavi gördüğü yoğun bakım da hayatını kaybetti.

Saliha Akkaş’ın TBMM’de görev yaptığı öğrenildi.