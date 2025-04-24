Ortaköy Belediyesi ilçe sakinlerinin dinlenme alanlarını artırmak amacıyla park ve bahçelere yeni oturma grupları yerleştirdi.

Ayrıca ilçe genelinde park, bahçe, dinlenme alanları ve mezarlıkları gezen ekipler, yeşil alanlardaki yabani otları da ilaçladı. Yaz hazırlıkları kapsamında yapılan çalışmaların ilçe genelinde yaz mevsimi boyunca belli aralıklarla süreceği öğrenildi.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, vatandaşların sosyal alanlarda daha konforlu vakit geçirebilmesi için gerçekleştirilen bu hizmetten dolayı tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ederek yaz boyunca hizmetlerinin artarak devam edeceğini belirtti.

