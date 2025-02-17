Ortaköy’e yeni konutlar geliyor 67 konut 3 dükkanlı TOKİ ihalesi 28 Şubat’ta yapılacak.

Ortaköy’ün Suyolu Mahallesi’ne TOKİ tarafından yaptırılacak olan 67 konut ve 3 dükkan inşaatının ihalesi 28 Şubat 2025 tarihinde yapılacak.

Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından yürütülecek proje, Ortaköy Suyolu Mahallesi’nde modern yaşam alanları oluşturmayı hedefliyor. İhale kapsamında konutların yanı sıra dükkanlar, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi de gerçekleştirilecek. Bu önemli proje, bölgedeki konut ihtiyacına cevap vermeyi ve şehirleşme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. İhaleye katılmak isteyen firmalar ve proje detaylarını öğrenmek isteyenler, EKAP üzerinden gerekli bilgilere ulaşabilir” dedi.