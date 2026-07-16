“Şüphesiz biz sana ağır bir söz vahyedeceğiz.” (Müzzemmil, 73/5)

“Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, ondan korktular. Onu insan yüklendi...” (Ahzâb, 33/72)

​Kur’an, kendisini yalnızca bir hidayet rehberi olarak değil, aynı zamanda “ağır bir söz” ve taşınması gereken bir “emanet” olarak takdim eder. Bu ağırlık, vahyin anlaşılmasının güçlüğünden değil; insanın iç dünyasında hissetmesi gereken sorumluluk bilincinden, kuşanması gereken samimiyetten ve göze alması gereken hayatî fedakârlıklardan kaynaklanır.

Hira’da gelen ilk vahyin ardından Hz. Peygamber'in yaşadığı derin sarsıntı, kendisinden önceki peygamberlerin de taşıdığı o kadim ve ağır yükün onun şahsındaki somut tezahürüdür. O kırılma anında eşini teskin etmeye çalışan Hz. Hatice’nin, sığınacak yegâne liman olarak Resûlullah'ın ahlakını görmesi son derece dikkat çekicidir:

“Vallahi Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin, doğru söylersin, âcizin yükünü taşırsın, yoksula kazandırırsın, misafiri ağırlarsın, hak yolunda karşılaşılan musibetlerde yardım edersin.” (Buhârî, Bed’ü’l-Vahy, 3; Müslim, Îmân, 252).

Hz. Hatice'nin bu samimi ve güven telkin eden şahitliği, asırlar sonrasından geriye dönüp bakıldığında dahi üzerinde derinlemesine düşünülmesi gereken bir hakikati ortaya koyar. Onun, o sarsıcı ilk vahiy anında Allah Resulü'nün şahsında tek tek saydığı erdemler, rastgele sıralanmış övgüler değil; vahyin ağırlığı ile onu omuzlayacak ahlaki zemin arasındaki zorunlu irtibatın ifadesidir. Bu tablo bize şu temel ilkeyi öğretmektedir: Nübüvvetten önce de Allah Resulü'nün hayatında kökleşmiş bulunan bu üstün ahlak, “ağır bir söz” olarak nitelenen vahyin ancak sağlam ve olgunlaşmış bir karakter üzerinde hakkıyla taşınabileceğini, temsil edilebileceğini ve hayata aktarılabileceğini gösterir.

Dolayısıyla ilahi mesajın muhatabı olmak, her şeyden önce onu taşıyabilecek bir ahlaki donanımı gerektirir. Bugün dindarlık alametlerinin kimi insanların üzerinde eğreti bir elbise gibi durmasının sebebi de burada aranmalıdır. Zira sağlam bir ahlaki karakter üzerine bina edilmeyen dindarlık, çürük zemine yükselen bir yapıya benzer; dışarıdan ne kadar gösterişli görünürse görünsün, ilk sarsıntıda çatlaklarını ele verir. Ahlakın taşıyıcı kolonlarından yoksun bir din anlayışı, şekil ve merasimden ibaret kalmaya mahkûmdur. Oysa Allah Resulü'nün örnekliğinde müşahede ettiğimiz hakikat şudur: Önce sağlam bir karakter inşa edilir, vahiy o zemin üzerinde kök salar ve ancak o zaman din, insanın üzerinde sonradan giydirilmiş bir kıyafet değil, benliğiyle bütünleşmiş bir hayat nizamı hâline gelir.

Dağın Baş Eğdiği Hitap

Kur’an, bu ağırlığı zihinlerde somutlaştırmak için çarpıcı bir temsil sunar: “Eğer biz bu Kur’an’ı bir dağa indirseydik, onu Allah korkusundan baş eğmiş, paramparça olmuş görürdün.” (Haşr, 59/21).

Bu temsil, yeryüzünün en sarsılmaz, en dirençli kütlesi olan dağların bile ilahî kelam karşısında boyun eğip un ufak olacağını göstererek sözün azametini gözler önüne serer. Ne var ki insan, koskoca dağların dahi ihtişamına dayanamayacağı bu hitabın muhatabı olduğu hâlde, çoğu zaman derin bir kayıtsızlığa gömülür. Oysa sorun, vahyin sarsıcı gücünde değil, insanın iç dünyasında o ağırlığı hissedecek hassasiyet ve idrakten yoksun oluşundadır. Bir emanetin ağırlığı hissedilmedikçe, onun getirdiği sorumluluk da gereğince üstlenilemez.

Kitab’ın Hamallığı ile Emanet’in Muhafızlığı

“Kendilerine Tevrat yükletilip de sonra onun gereğini yerine getirmeyenlerin durumu, kitaplar taşıyan eşeğin durumu gibidir…” (Cuma, 62/5).

Kur’an’ı taşımak; onu lafızların kalıbına hapsetmek ya da sadece hafızaya nakşetmek değildir. Asıl mesele, ayetleri zihinde bir yük gibi biriktirmek değil, hayatın tam merkezine indirmektir. Cuma Suresi’ndeki o ibretlik binek benzetmesi, tam olarak bu idraksizliğe işaret eder: Sırtındaki kütüphanenin ağırlığı altında ezilen ama o bilgiden nasiplenemeyen, yönünü bulamayan bir canlı... Vahiy de dilde, ezberde ve teoride kaldığında, insanı kelamın muhafızı değil, sadece onun yorgun bir hamalı yapar.

Bu ikaz; yalnızca kelamı okuyup dinleyenler için değil, o ağır sözü kürsülerden, minberlerden ya da dijital ekranlardan dünyaya sunanlar için de çetin bir aynadır. Nitekim Kur’an, söz ile eylem arasındaki bu uçurumu en sert ifadelerle mahkûm eder: “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok çirkin bir davranıştır” (Saff, 61/2-3). Başkalarına en süslü cümlelerle teklif ettiği o sorumluluğun kendi hayatında zerre kadar izi olmayan her anlatıcı, bu tasvirin doğrudan muhatabıdır. Hayatın tasdik etmediği bir sözü çoğaltmak, sahibine sevap değil vebal yazdırır; böylelerinin susması, konuşmalarından daha erdemli, sükûtları kelamlarından daha hayırlıdır. Oysa kelamı yüklenmek; onun karaktere, tercihlere ve insani ilişkilere nüfuz etmesine, hayatı bizzat inşa etmesine izin vermektir.

Kendini Kandırmakla Sözün Hakkını Vermek Arasında

Kur’an, insana hiçbir zaman takatinin ötesinde bir sorumluluk yüklemez (Bakara, 2/286). Buna rağmen insan, vahyin rahatını sarsmayan taraflarını sahiplenir; bedel isteyen çağrılarını ise bile bile geri plana iter. Ürettiği mazeretlerle vicdanını teskin eder; Allah'ın belirlediği öncelikleri ise kendi menfaat cetveline göre yeniden çizer. Bu, sözün hakkını vermek değil; kendini kandırmaktır. Dindarlık adı altında insanın kendine ve çevresine karşı kurduğu en sinsi tuzak da budur: Kelama teslim olmak yerine, kelamı nefse teslim etmek.

Hem dindar görünmek hem de dindarlığın ahlaki bedelinden kaçınmak, insanı iki arada bırakan bir açmazdır: Kişi, taşımadığı bir yükün taşıyıcısı olarak görünmek zorundadır artık; bu ise sözün ağırlığından daha yorucu bir yüktür.

Söz, ilk indiği günkü ağırlığından hiçbir şey kaybetmedi. Dağa inse onu paramparça edecek o hitap, bugün de aynı heybetiyle her birimize yönelmiş durumda. Öyleyse asıl soru şu: Hz. Hatice'nin şahitlik ettiği o sağlam ahlaki zemini kendi hayatımızda inşa etmek için ne yapıyoruz? Zira vahiy, ancak doğruluğun, vefanın, merhametin ve fedakârlığın harcıyla örülmüş bir karakter üzerinde hakkıyla taşınabilir. Ve o “hayat verecek çağrı” (Enfâl, 8/24), ancak böyle bir zeminde karşılık bulur; nitekim ilk muhatabında da böyle olmuş, kelam, o güzel ahlakın üzerine inmiş ve orada bir hayata dönüşmüştür. Bu temel atılmadan yüklenilen her söz, sahibine ağırlıktan başka bir şey bırakmaz. O hâlde “ağır söz”e muhatap olanların ilk vazifesi, onu taşıyacak omuzları -yani ahlakı- inşa etmektir; çünkü “emanet”in hakkı, ancak o zemin üzerinde verilebilir.

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