Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, Sungurlu OSB’ye bugüne kadar 1 milyar dolarlık bir yatırımın yapıldığını söyledi.

Belediye Başkanı Muhsin Dere, ilçedeki basın mensupları ile Mesire kafede bir araya gelerek gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Başkan Dere, göreve geldikleri 3 aylık süreyi değerlendirerek, alt ve üst yapı çalışmaları konularında bilgilendirmelerde bulundu.

OSB’nin son durumu hakkında bilgi veren Dere, bugüne kadar 1 milyar dolarlık bir yatırımın yapıldığını belirterek, OSB’nin 8 bin 500 dönüm daha genişlemesi için çalışmalara başladıklarını vurguladı.

Belediye meclisinde aldıkları kararla da OSB’ye yüzde 20 oranında belediyenin ortak olması için karar aldıklarını ifade eden Dere, Valiliğin onaylaması ile belediyenin OSB’nin yönetimine dahil olacağını kaydetti.

TOKİ BÖLGESİNDE Kİ SU SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Diğer taraftan içme suyu şebekesinin abonelere bağlanmasının ardından merkezde asfaltlama çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Dere, TOKİ konutlarının olduğu bölgenin su sorununu yeni deponun faaliyete geçmesiyle çözüme kavuşturduklarını belirtti.

PROJELERİNİ 5 YIL İÇERİSİNDE HAYATA GEÇİRECEK

Projelerinin son durumları hakkında bilgi veren Dere, söz verdikleri tüm projeleri ve daha fazlasını 5 yıl sonunda tamamlayacaklarının altını çizdi. Başkan Dere, ilçede konut sorunun çözülmesi için çalıştıklarını, TOKİ’nin ilçenin farklı yerlere konut yapması için girişimlerde bulunduklarını vurguladı. Belediyede artık huzurun geldiğini, İhalelerin şeffaf bir şekilde gerçekleştiğini belirten Dere, ilçe halkına hizmet etmek için günün 12 saati çalıştıklarını bildirdi.