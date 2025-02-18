Çorum’un Osmancık ilçesi, sabahın erken saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.
Gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini artıran kar yağışı, ilçe merkezinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Sabah uyanan vatandaşlar, Osmancık’ın bembeyaz manzarasıyla karşılaştı.
Özellikle çarşı merkezi ve ana caddeler, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Vatandaşlar, kar yağışının oluşturduğu manzara karşısında bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.
Editör: Atila Çiğdem