Ankara Yenimahalle’de yer alan Armada AVM, güvenlik gerekçesiyle hafta sonları 18 yaş altı ziyaretçilerin tek başına alınmayacağını açıkladı.

AVM, güvenlik gerekçesiyle 18 yaş altındaki kişilerin hafta sonu ebeveyni olmadan alışveriş merkezine girişini yasakladı.

Konuya ilişkin, AVM yönetimi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, şikayetlerin geldiğinin altı çizilirken "Alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur." denildi.

Alışveriş merkezi yönetimi, bu durumun önüne geçebilmek için 18 yaş altı ziyaretçi yasağının ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini duyurdu.