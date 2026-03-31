Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nin otopark ve çevre düzenlemesi ihtiyaçlarını gidermek amacıyla valilik makamında bir toplantı düzenlendi.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Belediye Başkan yardımcısı Alper Zahir, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, İl Özel İdare Genel Sekreteri Recep Çıplak, Emniyet Müdür Yardımcısı Mete Bayrak, Trafik Şube Müdürü Nuri Güneş, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı İhsan Demirbaş, Destek Hizmetleri Başkanı Hasan Kasım, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammed GÖMEÇ, Belediye Fen İşleri Müdürü Yunus Emre Bölükbaş, Hastane destek ve kalite müdürü Kadir Kocatürk ve Hastane mimarı Eren Dağlı katıldı.

Toplantıda Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne erişimin kolaylaştırılmasının öncelikli hedef olduğu belirtildi.

Alınan kararların kısa sürede sahaya yansıtılması ve başlatılması için gerekli adımlar atılacağı ifade edildi.