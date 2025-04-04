CHP Osmancık İlçe Başkanlığı, Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle imza kampanyası düzenliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmancık İlçe Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuksuz yargılanması ve ülkede erken seçim yapılması talebiyle bir imza kampanyası başlattı.

“Adayımızı Yanımızda, Sandığı Önümüzde İstiyoruz”

Kampanya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çağrısıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütülüyor. “Adayımızı yanımızda, sandığı önümüzde istiyoruz” sloganıyla başlatılan bu kampanya kapsamında 30 milyon imza hedefleniyor.

CHP Osmancık İlçe Başkanı Sadık Eker, ilçe teşkilat binasında başlatılan imza süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, Osmancık halkını demokrasiye sahip çıkmaya davet etti.

“İmamoğlu Derhal Serbest Bırakılmalı”

Sadık Eker açıklamasında, “Haksız ve hukuksuz bir şekilde tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılması gerektiğine inanıyoruz. Halkın iradesini yansıtan seçim sandığının da bir an önce milletin önüne konulması gerekiyor” dedi.

OSMANCIK HALKINA DEMOKRASİ ÇAĞRISI

Eker, kampanyaya geniş bir katılım beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Osmancık halkı demokrasi kültürünü çok iyi bilir. Bu ülkenin geleceği için hepimize düşen görev, cumhuriyetimize ve demokrasimize sahip çıkmaktır. Tüm halkımızı parti binamıza gelerek imza vermeye davet ediyoruz.”