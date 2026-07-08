Şehir içinde daha güvenli, erişilebilir ve daha konforlu bir ulaşım ağı kurma hedefiyle projeler geliştiren ve araçlarını yenilemeyi sürdüren Çorum Belediyesi, toplu taşıma şoförlerine eğitimler vermeye de devam ediyor.

Toplu taşımada hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen ve bu çerçevede araçlarını yenilemeyi sürdüren Çorum Belediyesi şoförlere de eğitimlerini sürdürüyor.

Çorum Belediyesi toplu taşıma hizmetlerinde görevli şoförlere ilk olarak iş güvenliği eğitimi verilirken daha sonrasında ise araçlar üzerinde uygulamalı olarak araç bakım eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, şoförlere araçlarında dikkat edilmesi gereken konular, araçların bakım zamanları ve yolcularla iletişim kurarken nelere dikkat edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler aktarıldı.

Şoförler eğitimin ardından 20 sorudan oluşan sınava tabi tutuldu.

Ulaşımda hizmet kalitesinin artırılması amacıyla hizmet eğitimlerin devam edeceği belirtildi.