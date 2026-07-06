Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Dünya Katılım'ı halka açmak için işlemlere başlama kararı aldı.

Ahlatcı Doğal Gaz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, şirketin yüzde 70 oranında bağlı ortaklığı konumunda olan AHL Ahlatcı Finansal Yönetim A.Ş.'nin yüzde 99,94 oranında pay sahibi olduğu Dünya Katılım Bankası A.Ş. (Dünya Katılım Bankası, Banka) Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucunda çalışmalara başlama kararı alındı.

Dünya Katılım Bankası'nın paylarının halka arz edilmesine ve söz konusu payların Borsa İstanbul A.Ş.'ye kote edilmesine izin verilmesi amacını teminen Banka esas sözleşmesinin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına karar verildi.