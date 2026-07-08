Ankara-Samsun karayolunda gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ürün teslim etmek üzere yola çıkan traktöre TIR çarptı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki TIR'ın traktöre çarpması sonucu traktör sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, hasat sezonunda tarım araçlarının karayollarını daha yoğun kullandığına dikkat çekerek, özellikle gece saatlerinde tüm sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları gerektiğini hatırlattı