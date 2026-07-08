Çorum’da Emek ve Demokrasi Platformu Ankara’da gerçekleştirilen NATO Zirvesi’ni protesto etti.

Kadeş Meydanı’nda toplanan platform üyeleri 'Yankee Go Home' pankartıyla Amerika Birleşik Devletleri'ni ve emperyalistlere tepki gösterdi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir basın açıklaması okuyan KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim Sen Şube Başkanı Kenan Sırma; “Bizler; savaş politikalarının, baskı rejimlerinin ve emperyalist müdahalelerin karşısında; emekten, barıştan, demokrasiden ve halkların kardeşliğinden yana tutum almaya devam edeceğiz.” dedi

NATO’nun kuruluşundan bu yana halklara barış değil savaş, güvenlik değil istikrarsızlık getirdiğini savunan Sırma; “Darbelerden işgallere, kontrgerilla faaliyetlerinden vekâlet savaşlarına uzanan tarihi bunun en açık kanıtıdır. Bugün de dünya, enerji kaynakları, ticaret yolları ve jeopolitik çıkarlar uğruna yürütülen çatışmaların ve savaş politikalarının ağır sonuçlarıyla karşı karşıyadır. Türkiye’de bu tablodan bağımsız değildir. Siyasal iktidar, kendi siyasal varlığını sürdürmek ve içeride yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal krizleri baskı politikalarıyla yönetmek adına ülkemizi NATO'nun güvenlikçi ve saldırgan stratejileriyle daha fazla uyumlu hale getirmektedir. Emperyalist merkezlerle kurulan bu bağımlılık ilişkisi, dış politikadan ekonomiye kadar pek çok alanda ülkemizin geleceğinin uluslararası güç odaklarının ve sermaye çevrelerinin çıkarları doğrultusunda şekillendirilmesine hizmet etmektedir.” şeklinde konuştu