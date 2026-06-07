Okullararası Minikler ve Küçükler (kız-erkek) Tekvando İl Birinciliği’nde madalyalar sahiplerini buldu. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliğinde 15 okuldan 110 öğrenci mücadele etti . Erkeklerde katılımın çok düşük olduğu il birinciliğinde kızlarda katılım daha fazla oldub ;

Minik kızlar: 27 kilo Mine Gümüş (Bekir Aksoy İlkokulu), 30 kilo Betül Eren (Bekir Aksoy İlkokulu), 33 kilo Ela Erdoğmuş (Osmancık Akşemseddin İlkokulu), 36 kilo Zümra Özkaya ( Adnan Menderes İlkokulu), 40 kilo Yüsra Çapkın (Bekir Aksoy İlkokulu), 45 kilo Ümmü Gülsüm Bayrak (Bekir Aksoy İlkokulu), 50 kilo Miray Kuşcu (Bekir Aksoy İlkokulu).

Minik erkekler: 27 kilo Kağan Şahinbaş (Bekir Aksoy İlkokulu), 30 kilo M.Tarık Yıldız (Albayrak İlkokulu), 33 kilo M.Ali Özbaydemir (Bekir Aksoy İlkokulu), 36 kilo Çınar Yangöz (Osmancık Koyunbaba İlkokulu), 40 kilo A.Faik Coşkuner (Albayrak İlkokulu), 50 kilo Kayra Anıl Kara (Bekir Aksoy İlkokulu).

Küçük kızlar: 27 kilo Niranur Keskin (Suheybi Rumi), 30 kilo Ceylin Eda Fındıkçı (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın), 33 kilo H.Zümra Güney (Osmancık M.Rıfat Gobel), 36 kilo Asi Çalışkan (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın), 40 kilo Azranaz Akkaya (Bahçelievler Ortaokulu), 45 kilo Deniz Tekin (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 50 kilo A.Hüma Erdoğan (Mustafa Kemal), 57 kilo Begüm Sağır (Mustafa Kemal), +57 kilo Şura Yağlı (Osmancık Şehit Şenay Aybüke Yalçın).

Küçük erkekler: 30 kilo Berkay Berber (Necip Fazıl Kısakürek), 36 kilo Abdullah Çalışkan (Suheybi Rumi), 40 kilo Batuhan Şahin (Devlet Bahçeli Ortaokulu), 50 kilo Egemen Aydoğan (Necip Fazıl Kısakürek), 57 kilo Abdulsamet Sallabaş (Fatih Ortaokulu).

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.