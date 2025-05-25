Çorum'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Selami B. (47) idaresindeki 06 BRK 268 plakalı otomobil ile Suat K'nin (44) kullandığı 19 EF 455 plakalı otomobil Çorum-Samsun kara yolu Atçalı kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada sürücüler ile minibüste bulunan Muhammet A.K. (11) ve Bedirhan K. (13) yaralandı.

Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.