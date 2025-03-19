Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde öz babaları tarafından öldürüldüğü yıllar sonra Adli Tıp Kurumu'nun raporu ile ortaya çıkan iki bebek için cenaze töreni düzenlendi.

Aynı tabut içinde taşınan ve henüz isimleri bile konmamış olan bebeklere mezarda İffet ve Murat Can isimleri verilirken, bebeklerin cenaze törenine annelerinin dahi katılmaması dikkat çekti. Kardeşleri için düzenlediği cenaze töreninde konuşan ağabey Vefa Keskin, kardeşlerini öldüren babası Hüseyin Keskin ile birlikte annesi Ceyhan Keskin'in de suçlu olduğunu belirterek annesinin de tutuklanması için hukuk mücadelesi vereceğini belirtti.



Yan yana toprağa verildiler

Kardeşlerinin normal ölmediğini ileri sürüp 2016 yılında babasından şikayetçi olan Vefa Keskin'in dilekçeleri üzerine 2016 yapılan fethi kabir işlemlerinde, 2003 yılında 1,5 yaşında iken öldü diye gömülen Armağan Keskin'in şiddetli darp sonucu hayatını kaybettiği belirlenince Söke Demirçay Mahallesi'nde aynı mezardan çıkarılan 2 çocuk cesedine ait kemikler de Adli Tıp Kurumu'na götürülüp incelendi. Yapılan incelemelerde 2006 yılında henüz ismi konulmamış bir kız çocuğu ile 2013 yılında da yine ismi konulmamış bir erkek çocuğunun doğduktan kısa bir süre sonra beden travması ve kemiklerde kırık ile öldükleri tespit edildi. Adli Tıp'taki çalışmaların ardından aynı tabut içerisinde teslim edilen bebeklerden kız olana ağabeyi tarafından 'İffet' erkek olana da 'Murat Can' ismi verildi. Öz babaları tarafından öldürüldükleri belirlenen 2 bebek az sayıda kişinin katıldığı cenaze töreni ile Demirçay Mahallesi'nde yan yana toprağa verildi.



"17 kardeşten 9'u hayatta, 3'ünün ölümü usule uydurulmuş, 5 kardeşimin ölümü şüpheli"

Büyük kısmı Aydın'ın Söke ilçesine bağlı kırsal Demirçay Mahallesi olmak üzere değişik dönemlerde İstanbul ve Ankara'da ikamet eden 59 yaşındaki Hüseyin Keskin'in 50 yaşındaki eşi Ceyhan Keskin'den 17 çocuğu olduğu ve bu çocuklardan 8 tanesinin küçük yaşlarda öldüğü öğrenildi.

Biyolojik babası olan Hüseyin Keskin'e 'baba' demeye dilinin varmadığını belirten Vefa Keskin, "17 kardeşiz. Şu anda hayatta 9 kardeş kalmış. Şu anda biri İstanbul Arnavutköy'de ikisi de burada olmak üzere 3 kardeşimin gömüldüğü yerden çıkarılarak yapılan Adli Tıp incelemesinde Hüseyin Keskin tarafından öldürüldüğü ispatlanmış oldu. Mezarını bildiğim bir kardeşim ile ilgili şikayetim ve savcılık işlemi devam ediyor. 3 kardeşimin ölümü normalmiş gibi gösterilip usule uygun defnedilmiş. Bir kardeşimin nereye gömüldüğü bilinmiyor. Ama benim mücadelem devam edecek" diye konuştu.



"Annem ile teyzem de bu cinayetlerden sorumludur"

Kardeşlerinin öldürülmesi olayı ile ilgili ilk başlarda annesi Ceyhan Keskin'in masum olduğunu düşündüğünü ancak, daha sora şahit olduğu olaylar karşısında annesinin de kardeşlerinin öldürülmesi olayından sorumlu tutulması gerektiğini savunan Vefa Keskin, "İstanbul Arnavutköy'de açılan kabirde yapılan Adli Tıp incelemesinde babamın kardeşimi öldürdüğü tespit edilince babam Hüseyin Keskin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Babam tutuklandıktan sonra annem engelli ablama yaptığı işkencede iz kalmaması için banyoda üzerine soğuk su dökerek işkence yapmaya başladı. Çocukların öldürülüp gömülmelerine yardımcı olan ve gizleyen annem Ceyhan Keskin ile teyzem Duru Kadın A. da suçludur" diye konuştu.