Gaziantep'te üzerine gazbeton paleti düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay, yakındaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, öğle saatlerinden sonra Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir şantiye alanında tırda bulunan gazbetonun indirilmesi sırasında paletlerden biri 23 yaşındaki işçi Ahmet Kaya'nın üzerine üzerine düştü.

Olay sonrası işçi ağır yaralanırken bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ağır yaralı işçi Ahmet Kaya, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Talihsiz işçi, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden işçisinin cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Feci olay anları saniye saniye kamerada

Genç işçinin hayatını kaybettiği iş kazası anları ise yakındaki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, gazbeton paletlerinin indirilmesi sırasında paletlerden birinin devrilmesi ve işçi Ahmet Kaya'nın altında kalma anları yer aldı.

Geniş çaplı soruşturma başlatılan olayla ilgili çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.