Ahlatcı Çorum FK Altay galibiyetini sezonu kapatan arkadaşları Ozan Sol’a hediye ettiler.

Geçen hafta oynanan Kocaelispor maçında sakatlanan ve yapılan tetkikler sonunda çapraz bağları koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Ozan Sol’u arkadaşları unutmadı.

Kırmızı Siyahlı takım Altay maçında Ahmet İlhan’ın attığı golün ardından tüm futbolcular yedek kulübesinden aldıkları Ozan Sol forması ile objektiflere poz vererek galibiyeti ona armağan ettiler.

Maçın ardından ise kırmızı siyahlı futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Ozan Sol’a geçmiş olsun mesajlarını ilettiler.

Ozan Sol da bu mesajlara teşekkür ederek cevap verdi.