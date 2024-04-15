Kırmızı siyahlı takımın son haftaların çıkıştaki ismi Suat Kaya bunu Altay deplasmanında golle süsledi.

Bu sezon fazla forma şansı bulamayan Suat Kaya son haftalarda oyuna girdikten sonraki performansı ile dikkat çekiyordu.

Teknik Direktör Serkan Özbalta Altay karşısında daha fazla süre şans verdiği Suat takımını rahatlatan golü attı.

Bu dakikada ani atakta Eren’in savunma arkasına sarktığı pozisyonda vurmakta gecikince kaleciden seken topu iyi takip eden Suat Kaya yerden düzgün bir vuruşla Altay ağlarına göndererek skoru 3-1 yaptı ve takımını rahatlattı.