Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta yeni sezon startını verdi. Özbalta yeni sezon kadro yapılanması için çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz sezon ortasında kırmızı siyahlı takımda göreve başlayan Teknik Direktör Serkan Özbalta bu sürede gösterdiği performans ile play-off oynama ve finali penaltılarda kaçırmanın üzüntüsünü yaşadı.

Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’ın Serkan Özbalta ile yola devam kararı alınmasının ardından tecrübeli teknik adam yeni sezon için kadro yapılanması konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

Özbalta’nın mevcut kadro ile ilgili olarak detaylı bir rapor hazırladığı ve önümüzdeki hafta içinde Başkan Oğuzhan Yalçın ve Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu ile bir araya gelerek kalacak ve gidecek futbolcuların netleştirilmesi bekleniyor.

Liglerin Ağustos ayı ilk haftasında başlayacak olması nedeni ile kırmızı siyahlı takımın Haziran ayı üçüncü haftasında toplanarak yeni sezon çalışmalarına başlaması bekleniyor. Başkan Yalçın’ın teknik heyetin raporu doğrultusunda kadro planlamasını iki hafta içinde tamamlayarak ihtiyaç duyulan mevkiler içinde daha önce yapılan görüşmeler ışığında harekete geçmesi bekleniyor.

Öte yandan Başkan Oğuzhan Yalçın’ın transfer döneminde daha çok görüşmelerden ziyade ekonomik bütçeyi oluşturmak için çalışma yapacağı transferde son noktada onayı alındıktan sonra resmi imzanın atılacağı öğrenildi.