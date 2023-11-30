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Ahlatcı Çorum FK yarın akşam Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde Tesis 1 nolu sahasında yapılan çısınma hareketlerinin ardından çabukluk çalışması ile devam eden antrenman daha sonra 2 nolu sahada devam etti.

Bu bölümde kaleciler özel olarak çalışırken diğer takım taktiksel çalışma yaptılar. Teknik Heyet Adanaspor oyun taktiği üzerinde yaptıı analizler sonucunda bu taktik çalışmada gördükleri eksikleri gidermeye yönelik özel bir program uyguladı.

Serkan Özbalta bu çalışmada futbolculardan özellikle kolay top kaybı yaşamaması ve çıkarken top kaybetmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenmanda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor maçının hazırlıklarını bu antrenmanla tamamladı. Kırmızı Siyahlı takımda bu antrenman sonrası açıklanan kadro bu sabah tesislerde yapacağı kahvaltının ardından karayolu ile Ankara’ya ordan da havayolu ile Adana’ya gidecek.