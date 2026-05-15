19 Mayıs Atatürk’ü anma futbol şenliği yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Futbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen turnuvada üç grupta 14 takım mücadele edecek. Aynı gün içinde oynanacak maçlarla sona erecek turnuvada A grubunda 1907 Gençlikspor, Çorum Anadolu FK1, Vefa Gençlikspor, Çorum Anadolu FK2, B grubunda Gençlerbirliği, Çorum İdman Yurdu, Mimar Sinanspor, Akkent Gençlikspor ve Çorumgücüspor, C grubunda ise Mor Menekşelispor, Bosnaspor, Vefa Devane Gençlik, Hattuşa Gençlik ve Arca Çorum FK takımları mücadele edecekler.

Yarın saat 10’da oynanacak maçlarla başlayacak turnuvanın açılış töreni saat 09.30’da İtfaiye sahnsında yapılacak. Açılış törenine tüm takımlar katımacatlar. Turnuva sonunda bütün sporculara ve bir velisine katılım teşekkür belgesi verilecek. Katılacat olan takımlar bu akşama kadar 16 takım listelerini ASKF’ye teslim etmek zorundalar. Turnuvada 2017-18-19 doğumlu kız ve erkek sporcular oynayabilecek.