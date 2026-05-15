Düzce’de devam eden Yurtlig Futbol Türkiye Finallerinde Çorum KYK takımı grubunda üçüncü maçında İzmir’i 2-0 yenerek gruptan ikinci olarak yarı finale yükseldi ve kürsüyü garantiledi.

Türkiye Finallerinde ilk maçında Bayburt ile 2-2 berabere kalarak penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Çorum takımı ikinci maçında ise Diyarbakır’a 1-0 yenildi. Grupta son maçında dün İzmir takımı karşısına Deniz Öber, Canpolat Özkaçmaz, Efe Can Çelik, Emirhan Öztürk, Mustafa Ulutaş, Yunus EmreÜnlü, ömer Faruk Demirci, Berat Şişman, Batın Taştan, Mikail Yaşar ve Deniz Doruk Demirci 11’i ile başladı.

Rakibi önünde üstün bir futbol ortaya koyan Çorum KYK takımı maçtan Mikail Yaşar ve Batın Taştan’ın ğolleri ile 2-0 galip ayrıldı. Diğer maçta Diyarbakır, Baybunt’u 1-00 yenince Diyarbakır birinci Çorum ise ikinci olarak yarı finale yükseldi.

Bugün yarı finalda Çorum KYK takımı Edirne ile saat 10.30’da karşılaşacak. Diğer yarı final maçında ise Yozgat ile Diyarbakır karşılaşacak. Bu maçları kazanan takımlar şampiyonluk kaybedenler ise üçüncülük dördüncülük maçında karşılaşacaklar.