U 13 liginda grubunda ikincilik kupasının sahibi olan Alaca Belediyespor takımı antrenör ve sporcuları Belediye Başkanı Şerif Aslan tarafından kabul edildi. Gruh maçlarını ikinci olarak tamamlayan Alaca Belediyespor antrenörü Kemal Ünal ile futbol takımı sporcuları önce Kulüp Başkanı Oktay Yelkovan’ı ziyaret ederek kupayı teslim ettiler.

Daha sonra hep birlikte Belediye Başkanı Şerif Aslan’ı ziyaret eden U 13 takımını başarısı nedeni ile tebrik eden Başkan ‘ Genç yavrularımızın gözlerindeki azim ve sahadaki mücadele ruhu, ilçemizin spor geleceğinin emin ellerde olduğunun en büyük kanıtıdır. Bu başarıda büyük emeği olan başta sporcularımızı, teknik heyetimizi ve hocalarımızı yürekten tebrik ediyorum. Tebrikler çocuklar, yolunuz açık olsun’ dedi.