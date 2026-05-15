Ordu’da yapılan U 15 grup birinciliğinde temsilcimiz Vefaspor takımı final maçında Samsun Kadıköyspor takımını 4-0 yenilerek veda etti. Grupta iki maçını kazanarak finale yükselen Vefaspor futbol alt yapısı ise bir çok Türkiye Şampiyonlukları kazanan Kadıköyspor takımı karşısında ilk yarıda dengeli bir oyun oynadı. İlk yarının sonlarında penaltıdan yediği golle devreyi 1-0 geride tamamlayan Vefaspor ikinci yarıda daha çok hücuma çıktı. Bu dakikalarda Samsun Kadıköyspor takımı ani ataklarla etkili oldu ve bulduğu gollerle maçtan 4-0 galip ayrılarak yarı final grubuna yükselen takım oldu.

Çorum’da Terme 2018 yarı final biletini aldı.

Çorum’da yapılan U 18 1. Kademe maçlarında da gülen taraf Samsun takımı oldu. Gruplarında birinci olan iki Samsun takımı Bafra 23 Nisan 1937 ile Terme 2018 FK takımları yarı final grubuna yükselmek için karşılaştı. Büyük bir mücadeleye sahne olan maçta iki takımda gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşma 0-0 beraberlik ile sona erdi. Penaltı atışlarında rakibine üstünlük sağlayan Terme takımı yarı final vizesi alan takım oldu.