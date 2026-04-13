Çorum'da çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi Özdoğanlar Kavşağı'nda E.K. (18) ile P.K. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K. bacağından ve sırtından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

P.K'nin de kavga esnasında bıçakla elinden yaralandığı ve kendi imkanlarıyla hastaneye başvurduğu öğrenildi.

E.K, acil serviste yapılan müdahalenin ardından ameliyata alınırken, özel bir hastaneye sevk edilen P.K, tedavisinin ardından gözaltına alındı.