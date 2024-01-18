Liseli Genç Kızlar Basketbol grup birinciliğinde Özel Ada Koleji grup birincisi olarak yarı finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Tokat’ta yapılan Gençler Basketbol grup birinciliğinde kızlarda Çorum şampiyonu Özel Ada Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Murat Çalışkan yönetiminde Raha Çetin, Zehra Duru Budak, Nisanur Karaca, Cemle Malatyalı, Damla Gürgen, Tuğçe Naz Aktaş, Naz Aras ve Sula Uyar’lı kadrosu ile mücadele etti.

Temsilcimiz ilk maçında Kırıkkale şampiyonunu 80-29 gibi farklı skorla yenerek yakaladığı avantajı ikinci maçta ev sahibi takım Tokat önünde de sürdürdü.

Rakibini 59-41’lik skorla yenen Özel Ada Koleji kız takımı yarı final grubuna yükseldi.

Özel Ada Koleji kız basketbol takibi 11-15 Mart’ta Ordu veya Kayseri’de yapılacak yarı final grubunda mücadele edecek.