Ahlatcı Çorum FK ligin son hafta maçında bugün Boluspor deplasmanında ligi üçüncülüğü için mücadele edecek.

Bugün saat 16’da Bolu Atatürk Stadyumunda oynanacak maçta Çorum FK kazanarak rakiplerinin puan kaybetmesi halinde üçüncü olarak finale kalmak istiyor ev sahibi takım ise bu maçı kazanıp rakiplerinin puan kaybetmesi halinde play-off oynamayı hedefliyor.

Grupta bu sezon gösterdiği performans ile beklentilerin üzerinde bir başarı gösteren ve lig üçüncülüğü için avantaj yakalayan Çorum FK son iki maçta kaybettiği puanlarlı bu avantajını kaybetti. Kırmızı Siyahlı takım son maçında bu avantajı yeniden ele geçirmek için mücadele edecek.

Geçtiğimiz hafta sahasında Urfaspor ile 1-1 berabere kalarak iki puan kaybeden kırmızı siyahlı takım hafta boyunca Boluspor maçına mutlak üç puan parolası ile hazırlandı. Çorum FK’da cezaları biten Ferhat ve Thomas ile sakatlığı geçen Zargo Toure bugünki maçta forma giyecekler.

Sakatlığı tam geçmeyen Geraldo’nun ise oyunun son bölümünde riske edilip edilmeyeceğine karar veriyecek.

Sarı kart cezalısı Kerem Kalafat bugünki maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK bugün Boluspor deplasmanında kazanması halinde Sakarya’nın Kocaelispor deplasmanında Bodrumspor’un ise Göztepe deplasmanında puan kaybetmesi ni bekleyecek. Bu şehirden gelecek sonuçlara göre kırmızı siyahlı takımın play-off sıralaması belli olacak.

Ev sahibi Boluspor ise inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yalçın Koşukavak’ın göreve başlamasının ardından final grubu mücadelesi veren kırmızı beyazlı takım geçtiğimiz hafta Manisa FK deplasmanında mağlup olarak kaybettiği avantajını bugün Çorum FK’yı yenerek final grubunda mücadele etmek istiyor.

Boluspor 50 puana sahip iki rakibi Bandırmaspor’a karşı ikili averaj üstünlüğü bulunurken, Gençlerbirliği karşısında ise dezavantajlı durumda.

Üç takımın alacağı sonuçlara göre play-off mücadelesi verecek ligi yedinci bitirecek takım belli olacak.