AK Parti Çorum Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Yusuf Ahlatcı, TFF 1. Ligde Boluspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü’nü Bolu’da kamp yaptığı otelde yalnız bırakmadı.

Ahlatcı, takımın Bolu’da kaldığı otele giderek Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın, teknik heyet ve futbolcularla biraraya geldi.

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Teknik heyet ve futbolcularla yakından ilgilenen Ahlatcı, Çorum’u TFF 1. Ligde başarıyla temsil eden Çorum FK’nın bu sezon şehir açısından gurur kaynağı olduğunu söyleyerek yarınki maçta birlikte olacağını söyledi.