Özel Pınarı Koleji tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen Yaz Okulu programı dün başladı.

HEM ÖĞRENİYOR HEM DE KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORLAR

Yaz Okulu programı kapsamında öğrencilerin yüzme, robotik kodlama, İngilizce, basketbol, eğlenceli bilim, ritim, parkur oyunları, kitap okuma, akıl oyunları, futbol, okçuluk, Kur’an-ı Kerim dersi(isteğe bağlı) ve değerler eğitimi gibi aktivitelerle hem öğrenip hem de keyifli zaman geçirmeleri hedefleniyor. Yaz okulunda öğrencilere bireysel yeteneklerini keşfetme ve geliştirme imkânı sunarken sosyal becerilerini de artırıyor.

KAYITLAR SİLMKENT KAMPÜSÜ’NDE DEVAM EDİYOR

Kolej yetkilileri yaz okulunda deneyimli ve uzman eğitim kadroları ile öğrencilerin en iyi şekilde gelişmesine imkân sağlayacak programlar yaptıklarını belirterek, anaokulu, ilkokul ve ortaokul kategorisinde açılan programın 1. periyodunun 1 Temmuz tarihinde başladığını, Silmkent Kampüsü’nde kayıt almaya devam ettiklerini söylediler.

HAFTALIK 35 SAAT DERS VERİLİYOR

Program çerçevesinde öğrencilere günlük 3 öğün yemek ikramı yapıldığını da aktaran Kolej yetkilileri, derslerin saat 09.00 ile 17.00 arasında yapıldığını aktararak, haftalık 35 saat ders verildiğini ifade ettiler.

Okçuluk sporuna ayrı parantez ajan kolej yetkilileri, “Yaz Okulumuzda okçuluk sporu ile öğrencilerimize geleneksel Türk sporlarından birini tanıtıyoruz ve aynı zamanda okçuluk, dikkat ve konsantrasyon gelişimine katkıda bulunuyor. Eklem ve tendonların, omuz, sırt ve bacak kaslarının kuvvetlenmesini sağlarken, osteoporozun ve skolyoz (omurga eğriliği) 'un tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

Anasınıfı öğrencilerimize kodlama robotları, dijital platformlar ve stem çalışmaları ile yön bilgileri kullanılarak motivasyon ve eğlence içerisinde problem çözme ve alternatif düşünce yeteneklerini geliştirmeyi planlamaktayız. Uluslararası kodlama eğitimini dijital platformlardan sunmaktayız. Büyük yaş gruplarımızda yine uluslararası blok tabanlı kodlama programları, stem çalışmaları ile 3 boyutlu tasarım programları ile programlama becerileri, problem çözme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz” açıklamasında bulundular.

2. PERİYOT 29 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Yaz okulunun 26 Temmuz tarihine kadar devam edeceğini belirten kolej yetkilileri, 2. periyodun ise 29 Temmuz’da başlayacağını belirterek, detaylı bilgi almak isteyenleri Silmkent kampüsüne davet ettiler.