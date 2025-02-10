Okullararası özel Sporcular Yıldızlar ve Gençler Masa Tenisi İl Birinciliği sona erdi.

Olimpik Yüzme Havuzu Masa Tenisi Salonu’nda yapılan müsabakalarda A Genç erkeklerde şampiyon Anadolu Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulu’ndan Umut Apaydın oldu. A Genç kızlarda ise yine Anadolu Özel Eğitim Meslek Yüksek Okulu’ndan Gizem Esenbuğa birinci, Bahçelievler Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Bahar Karayel ikinci, İnci Nur Çataroğlu üçüncü, Irmak Çıbık ise dördüncülüğü elde etti.

Yıldız erkeklerde ise Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu’ndan Berat Demir birinci, Yusuf Atabek ikinci, Sinan Emin Yavuzer üçüncü, Gazipaşa Ortaokulu’ndan İlhan Şan ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren özel sporculara madalyaları verildi.

Kategorilerinde birinci olan sporcular ilimizi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandılar.