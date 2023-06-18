MURAT KARASU

Özel Ümit Kreş, 2022-2023 eğitim-öğretim yılını muhteşem yıl sonu gösterisi ile tamamladı.

Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen mezuniyet töreninde minik öğrencilerin bir yıl boyunca hazırlandıkları dans gösterileri davetlilerin büyük beğenisini kazandı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program kapsamında bir konuşma yapan Kreş Müdürü Ümit Göbelek, geceye katılan herkese teşekkür ederek, bir yıl boyunca bu gösterinin hazırlanmasında emeği öğretmen ve öğrencileri de tebrik etti.

Daha sonra Ümit Kreş velilerinden Münevver Baytaş, kısa bir konuşma yaparak, Ümit Kreş ailesine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından öğrencilerin gösterilerine geçildi. Minik öğrencilerin dans ve müzik dinletileri geceye katılanlardan tam not aldı.