Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi yolu üzerinde bulunan lisanslı deponun hububat alımına başladığını açıkladı.

Lisanslı deponun ürün alımının TMO'nun alım fiyatı ile aynı olduğunu belirten Adem Özdemir, “Tüm hububat (arpa-buğday)üreten çiftçilerimizin dikkatine. Eski TMO’nun yerinde, Organize Sanayi’ye giderken yolun sağında bulunan lisanslı depo hububat alımına başlanmıştır. Alım fiyatı TMO’nun alım fiyatı ile aynıdır” dedi.

ÜRÜN TESLİM EDİLİRKEN ÜRETİCİDEN İSTENEN BELGELER

Lisanslı depoya ürün teslim ederken üreticilerden istenen belgelerede değinen Özdemir, “Üreticimiz ilk önce elektronik ürün senedi için bankada yatırım hesabı açtıracak. Daha sonra ÇKS güncel yaptırarak, açtırılan yatırım hesabı ile çorum borsasına gidilip Türkiye Ürün İhtisas Borsası’na üye olunacak nüfus cüzdanı ve ürünü ile birlikte doğruda lisanslı depoya müracaat edilecektir” diye konuştu.

‘STOPAJ KESİNTİSİ YAPILMAYACAK’

Lisanslı depoya ürün bırakıp Türkiye Ürün İhtisas Borsası üzerinde satış yapanlardan stopaj kesintisi yapılmayacağını vurgulayan Özdemir, “Lisanslı depo üzerinde TMO'ya yapılan satışlar peşin olarak ödeneceği hususları tüm çiftçilerimize duyurulur. Tüm üreticilerimize bol ve bereketi hasatlar dilerim” şeklinde konuştu. (Haber Merkezi)