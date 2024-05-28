Çorum Filistin Platformu tarafından İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla Cuma günü “Özgür Filistin” yürüyüşü düzenlenecek.

Gazetemizi ziyaret eden Çorum Filistin Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç ile Yürütme Kurulu Üyeleri Turhan Candan ve Raif Korkmaz, yürüyüşle ilgili bilgi verdi.

YÜRÜYÜŞ CUMA GÜNÜ SAAT 18.00’DE BAŞLIYOR

Platformu Sözcüsü Hüseyin Kılıç, yürüyüşün 31 Mayıs Cuma günü saat 18.00’da Kadeş Barış Meydanı’nda başlayacağını söyledi.

Sivil toplum kuruluşlarının da yürüyüşe destek vereceğini belirten Kılıç, Saat Kulesi’ne kadar sürecek yürüyüş sonunda Selahattin Eyyubi’nin torunu Naim Eyyubi’nin basın bildirisi okuyacağını ifade etti.

Kılıç, yürüyüşe tüm Çorumluları davet etti.