CHP'de Kurultay Davası kapsamında mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararının ardından parti yönetiminde önemli değişiklikler yaşandı. Karar sonrası Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlık görevine dönerken, parti içerisindeki Özel-Kılıçdaroğlu ayrılığı kaosu da beraberinde getirdi.

Siyasi kulislerde, Özgür Özel ve ekibinin yeni bir siyasi oluşum kurabileceği yönündeki iddialar konuşulmaya devam ederken dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, canlı yayınlanan programda dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Atik, Özgür Özel ve arkadaşlarının DSP ile görüştüğünü belirtti ve çok çarpıcı detaylara değindi.

Atik'in açıklamaları şöyle:

"Yeni parti çalışmaları var tabii. Onları daha önce programlarda anlattık. Ama mevcut partilerle de teması var Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin. Şimdi hangi partilerle teması var? İşin önemli tarafı bu. Cumhuriyet Halk Partisi, DSP ile görüşüyor. Cumhuriyet Halk Partisi derken Özgür Özel ve arkadaşlarını kast ederek söyledim. Yanlış anlaşılmasın.

Şimdi bir taraftan hazır partiye geçme çalışmaları vardı. Bir de sıfırdan parti kurma çalışmaları. O çalışmalar da son noktasına geldi, dilekçesi hazır. Yarın verebilecek noktaya da getirmiş durumdalar. Ama Demokratik Sol Parti ile CHP Grup başkanvekili Murat Emir bir toplantı yaptı. Ve şöyle bir teklif yapıldığını aktardı Demokratik Sol Parti tarafı. Murat Emir demiş ki biz topluca arkadaşlarımızla beraber CHP'den ayrılıp DSP'ye geçelim, DSP çatısı altında bir büyük grup kuralım. Ama bir şart var bu teklifi yaparken; yıl sonuna kadar DSP'nin kongre yapması gerekiyor. Kongrede partiyi bize teslim edin.

"Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil"

Tabii bu böyle duyumla anlatılacak bir haber değil. Peşine düştüm ben bu bilginin. Aradım DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı. Kendisine bu iddiayı sordum. Önder Bey de 'doğru' dedi. 'Murat Emir geldi, biz partiye gelelim, grup kuralım, seçimlere sizinle gidelim ama yönetimi bize teslim edin teklifinde bulundu' dedi. 'Peki siz ne cevap verdiniz?' dedim. 'Biz tabii bu teklifi toptan reddettik dedi. Böyle bir şeyi kabul etmemiz mümkün değil' dedi.

Dün de Demokratik Sol Parti kendi yönetim kurulunu toplamış. Bu konuyu değerlendirmişler ve Özgür Özel'in arkadaşlarından, Murat Emir'den gelen bu teklifi reddettmişler. Önder Bey de bunu teyit etti. "Demokratik Sol Parti'nin sahip olduğu Bülent Ecevit, rahmetli Bülent Ecevit kültürü var. Dolayısıyla biz burada yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla mümkün değildir" dedi.