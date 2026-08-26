Sincan Belediyesi, ‘Geleneksel Sincan Yaz Festivali' etkinlikleri kapsamında müzikten alışverişe, yöresel lezzetlerden eğlenceye kadar birçok etkinliği vatandaşlarla buluşturuyor.

Sincan Belediyesi, Geleneksel Sincan Yaz Festivali etkinlikleri ile vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Festival alanında konserler veriliyor ve alışveriş stantları bulunuyor.

Vatandaşlar; giyim ürünlerinden hediyelik eşyalara, yöresel ürünlerden farklı alışveriş seçeneklerine kadar pek çok ürünü festival alanında bulabiliyor.

Ziyaretçiler, farklı yörelere ait ürün ve tatları deneyimleme fırsatı yakalarken, aileleriyle birlikte vakit geçiriyor.

Festivalin dikkat çeken etkinliklerinden biri de her güne özel olarak düzenlenen hemşehri günleri oluyor.

Festival kapsamında Çorumlular, Tokatlılar, Kırşehirliler ve Ankaralılar Günü gerçekleştirildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği hemşehri günlerinde, illerin kültürü ve yöresel değerler festival alanında yaşatıldı.



30 Ağustos'a kadar devam edecek

Düzenlenen Ankaralılar Günü'nün ardından 30 Ağustos tarihine kadar çeşitli hemşehri günleri etkinlikleri devam edecek Bu kapsamda; 26 Ağustos'ta Kırıkkaleliler Günü, 27 Ağustos'ta Yozgatlılar Günü, 28 Ağustos'ta Ağrılılar Günü, 29 Ağustos'ta Gümüşhaneliler Günü, 30 Ağustos'ta ise Çankırılılar Günü düzenlenecek.