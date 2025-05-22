Yılın 2. enflasyon raporu için sunum yapan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bir gazetecinin yönelttiği "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Yüksek enflasyon ücretlerin reel olarak erimesine neden oluyor dolayısıyla bize düşen görev burada enflasyonu kalıcı olarak düşürmek" yanıtını verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu bilgilendirme toplantısında bankanın değerlendirme ve tahminlerini paylaştı. Bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 24 olduğunu bildiren Karahan, 2026 sonu için yüzde 12 olan tahminlerini de koruduklarını kaydetti.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPILACAK MI?

Raporun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karahan, asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı yönündeki soruya "Biz burada karar verici değiliz, bir komisyon var ve o çalışmalarını yapıyor. Biz bu kurula içeriden ya da dışarıdan herhangi bir tavsiye de yapmıyoruz. Raporda sunduğumuz enflasyon tahminleri ücret gelişmeleri dahil çeşitli varsayımlar çerçevesinde şekilleniyor.