Çorum'da bazı ana caddelerde uygulamaya konulan park yasağı, trafik açısından olumlu karşılanırken, uygulamanın süresi konusunda vatandaşların ve esnafın talepleri de gündeme gelmeye başladı.

Gazi ve İnönü caddeleri ile Bahabey Caddesi'nin bir bölümünde uygulanan park yasağının, özellikle yoğun saatlerde trafik akışını rahatlattığı ifade ediliyor. Ancak vatandaşların önemli bir bölümü, 15 dakikalık park süresinin şehir merkezindeki günlük işler için yetersiz kaldığı görüşünde.

15 DAKİKADA İŞİMİZİ HALLEDEMİYORUZ

Vatandaşların dile getirdiği en önemli konu sürenin artırılması. Şehir merkezine alışveriş, banka işi, yemek veya başka bir ihtiyacı için gelen vatandaş, 15 dakikalık sürede işini tamamlamakta zorlanıyor. Bir vatandaşın bankada sıra beklemesi bile bu sürenin büyük bölümünü alırken, kısa süreli bir alışverişçi dahi 15 dakika yeterli olmayabiliyor.

Vatandaşlar, 15 dakikalık sürenin en azından 30 dakikaya çıkarılmasının daha kullanışlı olacağı kanaatinde.

ESNAFDA RAHATLAR

Sürenin artırılması talebinin yalnızca vatandaş açısından değil, cadde üzerindeki esnaf açısından da önemli.

Cadde esnafı da uygulamanın trafik açısından faydalı olduğunu ancak 15 dakikalık park süresinin müşteriler için kısa kaldığını ifade ediyor. Esnaf, sürenin en az 30 dakikaya çıkarılmasının hem müşterilerin rahat hareket etmesini artıracağını düşünüyor.

Özetle vatandaşın talebi net. Trafiği rahatlatan park düzenlemesi devam etsin ancak 15 dakikalık süre biraz daha uzatılsın. Çorum'un ana caddelerinde trafik düzenini sağlamak kadar, bu caddeleri kullanan vatandaşın ve burada iş yapan esnafın ihtiyaçlarını da dikkate alan bir düzenleme yapılması bekleniyor.