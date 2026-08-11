Çorum’da sık sık kazaların yaşandığı ve son olarak ölümlü kazayla gündeme gelen kavşakta, kazaların önüne geçilmesi amacıyla sinyalizasyon ışıkları takıldı. Ancak ışıkların montajının üzerinden yaklaşık bir ay geçmesine rağmen sistem hâlâ devreye alınmadı.

Işıkların elektrik bağlantısının yapılmasının beklendiği belirtilirken, önceki gün aynı kavşakta yine kaza meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada şans eseri yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Şimdi vatandaşın merak ettiği soru şu: Kazaların önüne geçmek için takılan ışıklar neden hâlâ çalışmıyor? Elektrik bağlantısının yapılması için ne bekleniyor?

Bu kavşakta daha önce yaşanan kazalar düşünüldüğünde, sinyalizasyonun bir an önce devreye alınması büyük önem taşıyor. Yeni bir kazaya davetiye çıkarmamak için elektrik bağlantısının daha fazla gecikmeden tamamlanması ve ışıkların bir an önce çalışır hale getirilmesi gerekiyor.

(Geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen kaza)