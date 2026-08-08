2026-2027 eğitim öğretim yılı öğrenci yerleştirme sonuçları açıklandı.

Çorum Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yeni eğitim öğretim yılı öncesinde belirlenen 400 (sınavlı-sınavsız)öğrenci kontenjanlarının tamamı doldu.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerin ve velilerin tercih ettiği okul olurken, okul idaresinden yapılan açıklamada; “Bu yoğun ilgi; mesleki ve teknik eğitime olan güvenin her geçen gün arttığının göstergesi olmasının yanı sıra okulumuzun eğitim anlayışına, öğretmen kadrosuna, fiziki imkânlarına ve öğrencilerine sunduğu gelişim fırsatlarına duyulan güvenin de güçlü bir göstergesidir.” denildi

Okulda 8 alanda öğrenciler yalnızca mesleki bilgi ve beceriler kazanmalarını değil; aynı zamanda üreten, araştıran, kendine güvenen, sorumluluk sahibi ve geleceğin dünyasına uyum sağlayabilen bireyler olarak yetişmelerini hedeflenirken, şu ifadelere yer verildi;

“Mesleki eğitimin en önemli gücü olan uygulamalı öğrenme anlayışını akademik eğitimle bir araya getirerek öğrencilerimizin hem okul hayatında hem de mezuniyet sonrasında başarılı olabilecekleri sağlam bir temel oluşturuyoruz. Alan eğitimlerinin yanı sıra öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sportif ve akademik yönden gelişimlerini destekleyen çalışmalarımıza da büyük önem veriyoruz. Bugün okulumuzun tüm kontenjanlarının dolmuş olması, bizler için yalnızca bir yerleştirme sonucu değil; aynı zamanda öğrencilerimizin ve velilerimizin okulumuzu tercih ederek bizlere duyduğu güvenin somut bir karşılığıdır. Bu güveni daha büyük bir sorumluluk olarak görüyor; öğrencilerimizin yeteneklerini keşfedebilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri ve geleceğe emin adımlarla hazırlanabilecekleri bir eğitim ortamı oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu güzel tabloda emeği bulunan Çorum İl Milli Eğitim Müdürümüz Cemil Çağlar ve Yönetim Ekibine, Proje Ortağımız olan Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ekibine, Proje Yürütme Kurulumuza, yöneticilerimize, tüm öğretmenlerimize ve eğitim çalışanlarımıza teşekkür ediyor; okulumuzu tercih ederek eğitim ailemize katılan tüm öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize hoş geldiniz diyoruz. Yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerimizin başarılarıyla, projeleriyle, üretimleriyle ve güzel çalışmalarla okulumuzun adını daha da ileriye taşıyacağına inanıyoruz. Bir meslek, bir gelecek, güçlü bir yarın… Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak geleceğin nitelikli bireylerini yetiştirmek için aynı heyecan, özveri ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Tüm öğrencilerimize başarılarla dolu, öğretmenlerimize ve velilerimize huzurlu, verimli ve güzel bir eğitim öğretim yılı diliyoruz.” (Haber Merkezi)