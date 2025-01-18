Çorum FK’nın son maçta İstanbulspor karşısında aldığı galibiyet, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın açıklamalarının etkisi ve tabiki bilet fiyatlarının 19 lira olmasının ardından dün sabahtan itibaren Pasolig önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kırmızı Siyahlı takımın bu akşam 19’da sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı biletlerinin önceki akşam saat 19’da satışa çıkmasının ardından taraftarlar yoğun ilgi gösterdiler. Bu arada öğrenci ve annelerine ücretsiz karne hediyesi verileceğini açıklamanın ardından pasoligi olmayan öğrenciler ve anneleri ve çok sayıda taraftar pasolig önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Biletlere ilgi yüksek olmakla birlikte bugünki maça gelecek taraftar sayısı büyük merak konusu