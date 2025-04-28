Cumhuriyet Halk Partisi Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Pazartesi Pazarı'nı gezerek hem esnaf hem de vatandaşlarla sohbet ederek. istek ve şikayetlerini not aldı.

İlim Yayma Kavşağı'nın her Pazartesi çok yoğun olduğunu, esnaf ve vatandaşların pazarın ya başka yere taşınmasını ya da bu alanın yayalar için daha güvenli hale getirilmesini istediğini aktaran Tahtasız; "Bu sorunun uzun zamandır devam ettiğini belirten esnaf ve vatandaşlarımız, muhtara ve ilgililere iletmelerine rağmen çözüm üretilmediğinden şikayetçi." dedi

'Pazarcı esnafı Bağ-Kur prim borcunu ödeyemiyor'

Pazarcı esnafın Bağ-Kur prim borcu sorununa dikkat çeken Tahtasız; "Pazartesi pazarında pazarcı esnafını ziyaret ederek hayırlı işler dileklerimi ilettim. Esnafımıza bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Pazarcı esnafının büyük çoğunluğu Bağ-Kur prim borcunu ödeyemiyor. Esnafımız evini geçindirdiğine şükreder hale gelmiş. Bağ-Kur prim borcunu ödeyip emeklilik hayali dahi kuramıyor. Seçim öncesi Bağ-Kur prim gün sayısının 9000’den 7200 güne indirileceği vaadi yalan oldu. Prim gün sayısını indirmedikleri gibi yapılan artışlarla bugün 7.736 TL olan primi esnaf ödeyemiyor. Pazarcı esnafımız; “Bağkur’u ödesem evimi geçindiremeyeceğim. Prim borçları birikti. Ne kadar borcum olduğuna dahi bakmak istemiyorum. Psikolojim bozuluyor” diye veryansın ediyor. Meclis çatısı altında esnafın sıkıntısını sıklıkla dile getiriyoruz. Ne anlayan var ne de gereğini yapan var" ifadelerini kullandı