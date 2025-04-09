Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen sayısız şampiyonlardan ikisi daha milli takım antrenörü olarak göreve başladı.

2000’li yıllarda Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde öğretim ve güreş hayatını başlayan Ahmet Peker ve Yasin Bolat U 17 milli takım antrenörü olarak ilk görevlerini Kütahya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında yaptılar.

Güreş Eğitim Merkezinde gerek ulusal gerekse Uluslararası bir çok Şampiyonada ilimize ve ülkemize başarılar kazandılar iki arkadaş Ahmet Peker ve Yasin Bolat antrenör olarak farklı kulüplerde görev yapsa da milli takımda yine bir araya geldiler,

Çorum Milli Eğitimspor kulübü antrenörü Yasin Bolat ile Ankara Keçiören Belediyespor kulübünde antrenörlük hayatını sürdüren Ahmet Peker sporcu olarak elde ettikleri başarıları bu kez antrenör olarak milli takım antrenörü olarak elde etmek istiyor.

İki genç milli takım antrenörü ilk görevlerini Kütahya’da yapılan Türkiye Şampiyonasında teknik heyet olarak yaptılar.