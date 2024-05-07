Ahlatcı Çorum FK’nun Urfaspor karşısında kazandığı penaltı atışı sonrasında tartışma yaşandı.

Kırmızı siyahlı takımın kazandığı penaltı atışında sahadaki penaltıcılardan Nalepa’nın atmak istemediği diğer isim Ahmet İlhan’ın atmak isteğine karşın Hakan’ın topu alarak kullanmak isteği üzerine teknik heyet bu futbolculara izin verdiği öğrenildi.

Atışı kullanan Hakan’ın vuruşu kaleciye teslim etmesi üzerine ise Ahmet İlhan yedek kulübesinde teknik heyet ile tartıştığı ardından da saha içinde Hakan ile tartışma yaşadığı gözlendi.

Bu tartışmalar sonunda kırmızı siyahlı takım ilk yarının kalan bölümünde sahaya futbol adına bir şey koyamadı.

Devre arasında ise suların durulduğu taraftarında iki futbolcuyu tribüne çağırması ile morallerin düzeldiği gözlendi.

Buda kırmızı siyahlı takıma beraberlik ve bir puan getirdi.