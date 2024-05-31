Bodrum FK maçından dolayı kırmızı siyahlı takıma değişik suçlardan 164.500 lira para cezası verildi.

Play-off yarı final rövanş maçında Bodrum FK ile oynanan maçta taraftarların neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira para cezası verildi.

Aynı maçta taraftarların çirkin ve kötü tezahüratını dördüncü kez gerçekleştirmesinden dolayı 50 bin lira para cezası ve bu maçta misafir tribün A ve B bloklarinda yer alan seyincilerin bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabaya giriş yasağı verildi.

Maç sonunda yaşanan olaylar nedeni ile ceza kuruluna sevk edilen Çorum FK futbolcularından Zargo Toure'ye bir maç ve 19,500 lira Kerem Kalafat ve Sadık Arma Yılmaztürk'e ise 19.500 lira para cezası verildi.

Aynı maçta ev sahibi Bodrum FK'ya ise bir maç

seyincisiz oynama cezas1 ve 56 bin lira para cezası, eski kuzey kale arkası tribün B ve C bloklarmna bir sonraki iç saha maçında giris yasağı getirildi.

Bu cezanın takıma verilen ceza dışında uygulanmasına karar verildi. Merdiven boşlukları boş bırakılmadığı için 42 bin lira para cezası verilen Bodrum FK`ya çirkin ve kötü tezüharat nedeni ile yedi bloğa bir maç ceza verildi.