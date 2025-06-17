Çorum'un ilk ve köklü özel eğitim kurumlarından Pınar Koleji’nde 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle yıl sonu şenliği düzenlendi.

Etkinliğe Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, SGK İl Müdürü Ömer Tök, okul idareci öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Program kapsamında bir konuşma yapan Pınar Eğitim Kurumları ve MY okullarının kurucusu Murat Yıldırım, Pınar Eğitim Kurumları olarak Türkiye’nin çeşitli illerinde eğitim alanında hizmet verdiklerini söyledi.

Yıldırım, kurum olarak yalnızca çocuk yetiştirmediklerini, istihdama da katkı sağladıklarını ifade ederek; “Bünyemizde 600’e yakın öğretmenimizle kaliteli eğitim veriyoruz.” dedi

Konuşmasında eğitimin önemine dikkat çeken Yıldırım; “Bir devletin 4 temel değeri vardır. Bunlardan birisi adalet, diğeri iç-dış güvenliğidir. Üçüncüsü sağlıktır ve dördüncüsü eğitimdir. Eğitim olmadan ne adalet olur, ne güvenlik olur, ne de sağlık sistemi olur. Onun için geleceğimizin teminatı olan yavrularımıza iyi bir gelecek bırakmak istiyoruz. Adaletimizi sağlamak istiyorsak, iç ve dış güvenliğimizi sağlamak istiyorsak, sağlıklı bir nesil yetiştirmek istiyorsak eğitime önem vermeliyiz. İşte bu yüzden Pınar Eğitim Kurumları olarak kaliteli eğitim ile yavrularımızı geleceğe hazırlıyoruz.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından yıl sonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Protokol üyeleri ve davetliler, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı sergiyi gezerek bilgi aldı.