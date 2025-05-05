Trendyol 1.Lig'de 2024-2025 sezonunu önümüzdeki hafta oynanacak maçlar ile sona eriyor.

Şampiyon Kocaelispor olurken, Gençlerbirliği mucize olmazsa Süper Lig'e yükselen ikinci takım olacak.

Play off finali Karagümrük avantajlı durumda. İstanbulspor, Erzurumspor ve Bandırmaspor'un da play off final ihtimali bulunuyor. Iğdır FK, Boluspor ve Amedspor ise son hafta play off'a kalabilmek için mücadele edecek.

Iğdır FK son hafta Karagümrük ile karşılaşırken, Boluspor, küme düşmesi kesinleşen Adanaspor ile mücadele edecek.

Amedspor ise küme düşmeme mücadelesi veren Ankaragücü'ne konuk olacak.