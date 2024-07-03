Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 24 Haziran – 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplam 26 şahıs yakalandı.

Ayrıca 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı da bulundu.