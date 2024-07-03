3 köyün 5 yıllık imar programını anlattı 3 köyün 5 yıllık imar programını anlattı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğünün, aranan ve kayıp şahıslara yönelik çalışmaları devam ediyor.

İl Merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından 24 Haziran – 01 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1 hırsızlık, 1 dolandırıcılık ve 2 cinsel suçlar olmak üzere toplam 26 şahıs yakalandı.

Ayrıca 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahısların tamamı da bulundu. 

Editör: Çorum Hakimiyet